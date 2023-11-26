Возможны отключения света: Зеленский и ДТЭК рассказали о последствиях непогоды в Украине (видео)

В Украине обесточены около 400 населенных пунктов в 10 областях. В ДТЭК не исключат отключения света, если дефицит мощностей в сети слишком возрастет.

26 ноября в южных регионах Украины поднялся ветер и начался снегопад. От последствий непогоды страдают жители Одесской, Николаевской, Херсонской и в ряде центральных областей. В ДТЭК прогнозируют, что восстановление электроснабжения продлится более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении о некоторых деталях непогоды.

Президент отметил, что на большей части территории Украины — "чрезвычайно сложные погодные условия". Особенно сложная ситуация в южном регионе, подчеркнул глава государства. По его словам, начинают круглосуточно работать подразделения ГСЧС, Нацполиции и коммунальщики. Если у граждан будут возникать проблемы, то они могут обращаться ко всем государственным и коммунальным структурам.

По словам Зеленского, из-за непогоды обесточены около 400 населенных пунктов в десяти областях. В частности, есть отключения в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и других областях. Политик заверил, что энергетики восстановят электроснабжение, как только успокоится непогода. Кроме того, на дороги выехала спецтехника, которая помогает преодолевать последствия непогоды.

Непогода на юге Украины — последствия для энергетики

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Всеукраинского телемарафона рассказал о последствиях непогоды. Чиновник пояснил, что погода будет влиять на надежность распределения электроэнергии. Причины такой ситуации — налипание снега, лед, ветер и, как следствие, обрывы ЛЭП в результате, например, падения веток деревьев. Электрики отправляются на ремонтные работы сразу после того, как погода успокоится. По словам Сахарука, на преодоление последствий понадобится от 12 до 20 часов.

Также руководитель ДТЭК признал, что в случае значительного дефицита электроэнергии возможны отключения. Сахарук сказал, что на оккупированных территориях Украина потеряла 10 ГВт мощности. Кроме того, прошлогодние российские обстрелы повредили 50% системы и "не все удалось восстановить". Поэтому "у нас мощностей — впритык", — подчеркнул энергетик.

"Из-за дефицита в пиковом периоде может возникать дефицит. Если будет дефицит, то будут покрывать за счет импорта. Но если будет большой дефицит, то импорт может не покрыть и возможны отключения".

Отметим, одесские коммунальщики днем 26 ноября сообщили, что из-за непогоды местами частично исчезло отопление и водоснабжение. Скорость ветра на юго-западе региона достигла 35 м/с, что свидетельствует об урагане.

Между тем стихия добралась и до оккупированного Крыма. Местные жители сообщили, что на некоторых участках западного побережья возможны волны высотой до восьми метров. При этом местные власти признали, что падение столбов и деревьев повлекло обрывы линий электроснабжения и даже повреждение газовой трубы.