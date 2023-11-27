Через десять лет: в Украину из Нидерландов вернули "Скифское золото" (фото)

Всего из Нидерландов привезли 565 экспонатов. Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины. Там они будут храниться до деоккупации Крыма.

Артефакты из крымских музеев, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в Амстердаме, вернулись в Украину. Об этом сообщает Национальный музей истории Украины.

"Скифское золото" вернули после десяти лет судебных процессов в Нидерландах.

Музей Алларда Пирсона передал экспонаты в Национальный музей истории Украины, где они будут храниться до деоккупации Крыма

Экспонаты из Музея Алларда Пирсона теперь в Национальном музее истории Украины, до момента деоккупации Крыма.

Сейчас эксперты проводят осмотр состояния 565 объектов, среди которых античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, а также китайские лаковые шкатулки, которым уже две тысячи лет.

"Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть", — отметил главный руководитель Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

История "скифского золота": детали

В начале 2014 года коллекцию "скифского золота" из музея в Киеве и четырех музеев Крыма отправили на выставку в Амстердаме. Она должна была проходить с февраля по август в археологическом музее Алларда Пирсона.

После оккупации Крыма Россией, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию — 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн долларов.

После оккупации, Российская Федерация претендует на часть коллекции, которая принадлежит крымским музеям. В свою очередь, Украина утверждает, что экспонаты не должны быть возвращены на территорию, которая временно находится под оккупацией и не находится под украинским контролем, и их следует передать непосредственно Украине.

При этом еще 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны вернуться в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО.

Напомним, ранее сообщалось, что в России хотят установить причастных к вывозу скифского золота из Крыма. В РФ считают, что экспонаты украли из крымских музеев. В 2014 году Нидерланды отказались возвращать скифское золото из-за оккупации Крыма.