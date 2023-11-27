Урок литературы в сугробах: учительница из Одессы провела онлайн-лекцию из заснеженного автобуса (видео)

Урок для 9-классников провела учительница из Одессы Марина Червенкова.

Из-за заносов в Одесской области некоторым гражданам пришлось ждать в пробках на дорогах пока распогодится почти сутки. Несмотря на стихию, украинская учительница смогла провести онлайн-урок по зарубежной литературе из заснеженного автобуса. Об этом сообщила "Сила общин".

Отмечается, что женщина не смогла вовремя попасть домой и провести урок для своих учеников.

"20 часов в заснеженном автобусе провела учительница Марина Червенкова, но в 8 утра был урок зарубежной литературы", — подписали видео его авторы.

В кадре видно, как учительница из салона автобуса рассказывает детям о поэме Джорджа Байрона "Мазепа".

Пользователи сети очаровались ответственностью учительницы и любовью к своей профессии и ученикам:

Все, кто был в транспорте имели возможность подучиться.

Вот это учитель от Бога. И ничего ей не помешало провести урок.

Несмотря ни на малую зарплату, на пренебрежение со стороны общества, непослушание некоторых невоспитанных учеников, учитель учит...

Учительница с большой буквы.

В комментариях также отметили, что Марина Червенкова — учительница 67-й школы в Одессе.

"Дети 9-В очень благодарны за урок, спасибо", — написали под заметкой родители учеников.

Напомним, что из-за непогоды на юге Украины, начались перепады напряжения в электросети Одессы. Коммунальщикам пришлось отключить несколько котельных, чтобы не сломалось оборудование.

Ранее сообщалось, что в Одесской области начало метелить днем 26 ноября. В результате порывов ветра и снега на дорогах произошло почти сотни ДТП.