В Центре исследований энергетики рассказали, когда возможны отключения света

По словам Александра Харченко, чтобы избежать дефицита электроэнергии, украинцы должны экономить потребление в пиковые часы.

В случае возникновения большого дефицита электроэнергии в Украине возможны отключения света в часы наибольшего потребления. В частности, такой дефицит может возникнуть уже при температуре ниже 8 градусов мороза. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, Украина не сможет перекрывать дефицит электроэнергии, когда температура в Украине опустится ниже 8 градусов мороза. Кроме того, энергосистема ЕС имеет определенные ограничения в пересечениях с украинской.

Харченко пояснил, что избежать отключений света можно в случае экономии электроэнергии в пиковые часы. В частности, заметный результат для энергосистемы будет, если каждая квартира будет экономить около 3-4 кВт. По его мнению, если потребление электроэнергии останется в обычном режиме, стоит ожидать отключения света.

Впрочем, в таком случае речь идет об отключении электроэнергии только на два-три часа, как это запланировано во введенных графиках.

Также директор Центра исследований энергетики отметил, что крупные потребители этой зимой уже ограничили потребление электроэнергии, однако несмотря на это мы близки к вероятному введению ограничений для потребителей.

Отключение света в Украине: что известно

Из-за ухудшения погодных условий и увеличения потребления в Украине в последние дни фиксировали дефицит электроэнергии. Энергетики отмечали, что ситуация контролируемая, однако просили украинцев экономить свет.

31 октября в Минэнерго опровергли заявления о возможном введении графиков отключения с ноября. Они сообщали, что украинская энергосистема готова к зимнему периоду, а в случае дефицита электрической энергии Украина имеет дополнительные мощности, которые запустит в работу в случае необходимости.

Также в ведомстве говорили, плановые отключения света возможны в случае, если Россия нанесет массированный обстрел по энергетическим объектам.

Стоит отметить, несмотря на это в Украине пересмотрели и обновили прошлогодние графики отключений света. Поэтому в случае их введения, продолжительность отключения будет достигать до четырех часов.

Напомним, 26 ноября СМИ сообщали, что США предоставили Украине оборудование, которое поможет защитить украинские энергосети от российских хакерских атак. Известно, что его стоимость составляет 1 млн долларов, однако получила оборудование Украина бесплатно.

Также 14 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Россия не отказалась от тактики массированных ударов по Украине, однако ожидает ухудшения погодных условий и снижения температуры.