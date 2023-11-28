В очереди на въезд 50 машин: на границе Украины и Польши заработал КПП (карта)

Согласно данным службы, в очереди на выезд из Украины в пункте находятся 55 грузовиков, на въезд — 50, при этом автобусов нет.

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей возобновили пропуск автобусов и грузовиков. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что в 18:30 было восстановлено электроснабжение в данном пункте пропуска, и теперь автобусы и грузовики с максимальной массой до 7,5 тонн могут проходить через границу в обычном режиме.

Согласно данным службы, в очереди на выезд из Украины находятся 55 грузовиков, на въезд — 50, при этом автобусов нет.

Накануне Госпогранслужба предупредила о временных ограничениях для грузовиков и автобусов в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на 28 ноября из-за плановых ремонтных работ. При этом передвижение легковых автомобилей планировалось осуществлять без изменений.

Пропускной пункт "Угринов-Долгобичув"

Страйк польских перевозчиков на границе с Украиной

С начала ноября польские перевозчики заблокировали транспортное движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе: "Гребенное — Рава-Русская", "Корчева — Краковец", "Дорогуск — Ягодин".

Основным требованием польских перевозчиков является возвращение разрешений для украинских водителей и изменение правил электронной очереди для польских машин, а также выезд без очереди пустых польских грузовиков из территории Украины.

Напомним, 28 ноября заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич заявил, что Киев ожидает положительных результатов переговоров в связи с ситуацией на границе с Польшей.