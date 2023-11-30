НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys

По данным агентства, компания способствует экспорту российского СПГ, что обеспечивает финансирование вторжения РФ в Украину.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) включило независимого бельгийского оператора газовой системы Fluxys в список международных спонсоров конфликта. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В официальном заявлении НАПК было пояснено, что Fluxys обеспечивает возможности для хранения и перегрузки российского сжиженного природного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге.

Следует отметить, что основная часть "Ямал СПГ" находится в собственности российской газовой компании "Новатэк", которая прямо связана с финансированием военной агрессии и военных преступлений в Украине.

"Детальный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыли для "Новатэк". Компания "Новатэк", принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах", — говорится в сообщении НАПК.

Следует отметить, что основная часть "Ямал СПГ" находится в собственности российской газовой компании "Новатэк", что прямо связано с финансированием военной агрессии и военных преступлений в Украине.

Отмечается, что основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%).

Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, которое запрещает преднамеренные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатэк", отмечают в НАПК.

Так, Fluxys продолжала сотрудничество с "Ямал СПГ" и "Новатэк" в течение 2022 года и в 2023 году. По оценкам международных экспертов, Россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, который возможен благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Только 7% этого газа направляется на рынки ЕС.

Напомним, 21 ноября расследователи заявили, что России удается обходить санкции и получать важные детали для вертолетов Ми-8 из Чехии. Они попадают в РФ благодаря компаниям из Индии и Казахстана.