Обещал вернуть воина ВСУ из плена за деньги: СБУ задержала мошенника в Харькове (фото)

По данным следствия, мужчина притворялся сотрудником СБУ, убеждая женщину в том, что ее муж предположительно находится в плену у российских оккупантов, и требовал деньги за его освобождение.

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала еще одну мошенническую схему выманивания денег у семей украинских защитников. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В рамках комплексных действий, проведенных в Харькове, был выявлен местный житель, который подделывал информацию о получении 10 тысяч американских долларов от жены погибшего военнослужащего ВСУ. Фигурант использовал уловку, представляясь так, будто военный погиб в серой зоне, и что его тело еще не передали родным.

Узнав об этом, мошенник начал выдавать себя за сотрудника СБУ и убеждать женщину в том, что ее муж якобы бы находится в плену у российских оккупантов.

За денежное вознаграждение фигурант обещал ей свое содействие в возвращении военного домой. Для решения этого вопроса злоумышленник "гарантировал" своей жертве, что внесет фамилию якобы пленного воина в список на "первоочередной" обмен.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его при получении денег от потерпевшей.

При обыске у задержанного изъят мобильный телефон с поличным.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Планируется избрание ему меры пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ задержала мошенника в Харькове

Напомним, что Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила в Ровненской области злоумышленников, выманивавших деньги у пропавших без вести защитников Украины. Преступную схему организовали трое заключенных за тяжкие преступления в исправительной колонии.