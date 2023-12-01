Ударили ножом 15 раз: в Киеве жестоко убили военного (фото, видео)

По информации следствия, военного убил его знакомый из Винницкой области. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения.

В водоеме в окрестностях Киева нашли тело украинского военного. Правоохранители уже задержали подозреваемого — им оказался знакомый военнослужащего. Об этом сообщают в пресс-службе полиции.

Фото: Нацполиция

По информации следствия, мужчина на собственном автомобиле ехал в госпиталь. По дороге в медучреждение он наведался к своему товарищу, чтобы взять документы. Однако между ними возник конфликт из-за долга, во время которого подозреваемый ударил военного 15 раз ножом в шею, грудную клетку и голову.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Убедившись, что мужчина погиб, злоумышленник положил тело в спальник и обмотал полиэтиленовой пленкой. Далее он положил тело военного в багажник автомобиля, на котором приехал мужчина, и отвез к водоему.

Предполагаемым убийцей оказался 31-летний житель Винницкой области, который также является фигурантом дела о разбойном нападении на двух женщин.

Его задержали, сообщили о подозрении в умышленном убийстве, и доставили в СИЗО. За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале мая в Киеве военнослужащий расстрелял из автомата двух своих сослуживцев. После содеянного он пытался убежать, но был задержан.

Также 22 октября сообщалось, что на въезде в Киев на блокпосту автомобиль насмерть сбил военного. Известно, что подозреваемый был трезвым и не справился с управлением.