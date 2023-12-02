Вылетел на встречную полосу: пьяный водитель устроил смертельное ДТП в центре Киева (фото)

В полиции заявили, что на улице Старановодницкой столкнулись два автомобиля марок Toyota и Renault. В результате инцидента двое человек погибли на месте аварии, а подозреваемого виновника задержали.

В центре Киева 1 декабря произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел в Печерском районе на улице Старановодницкой. После того как полиция получила сообщение о случившемся, на место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и медики.

Правоохранители выяснили, что столкнулись два автомобиля марок Toyota и Renault. Удалось установить, что водитель Toyota, двигаясь по проезжей части, выехал на встречную полосу движения. Там же его авто столкнулось с машиной марки Renault. В результате инцидента водитель и пассажир Renault – погибли на месте.

В полиции отметили, что за рулем Toyota находился гражданин другого государства 1979 года рождения. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет заключения", — отметили в полиции.

ДТП в Киеве Фото: Полиция Киева

Напомним, что 24 ноября сообщалось, что в Харьковской области автобус попал в ДТП. В Полиции области заявили, что авария с автобусом и автомобилем произошла в Купянском районе около 8:00 на автодороге Чугуев-Милово. В результате происшествия один человек погиб, а 18 – получили ранения.