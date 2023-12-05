День работника прокуратуры: как отпраздновали киевские прокуроры, —расследование (видео)

Журналистам удалось запечатлеть возле Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры большое количество людей с подарочными пакетами.

В пятницу, 1 декабря, в Украине был День работника прокуратуры. Журналисты "Украинской правды" показали, что в это время происходило возле Офиса генерального прокурора и Киевской городской прокуратуры.

В расследовании упоминается о том, что в рамках мероприятий ко Дню работников прокуратуры генеральный прокурор Андрей Костин призвал коллег оказывать украинским военным поддержку и помощь.

"Каждый новый день в тылу – это жизнь наших воинов на передовой. Помним наших павших защитников, среди которых семеро наших коллег. Помним о нашей огромной ответственности перед украинским народом", — цитируют журналисты Костина.

Авторы расследования проследили за зданиями Офиса генерального прокурора и столичной прокуратуры 1 декабря. На видео видно большое количество людей с подарочными пакетами. Также можно заметить цветы и воздушные шарики.

День работника прокуратуры в Киеве

Среди тех, кто в этот день посетил Офис генерального прокурора был замечен народный депутат Украины от ОПЗЖ Григорий Мамка. В комментарии журналистам нардеп сказал, что принимал участие в официальных торжественных мероприятиях по случаю Дня работника прокуратуры.

Напомним, 6 июня журналисты опубликовали расследование, в котором показано, что чиновники и бизнесмены продолжают вести привычный образ жизни и развлекаться в ресторанных заведениях, которые работают в ночное время.

СМИ также сообщали, что 7-8 октября бывшая сотрудница Государственного бюро расследований Роксолана Москва и экс-прокурор Ростислав Ильницкий устроили пышную свадьбу во Львовской области.