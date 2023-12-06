$5 млн, гранатометы и детонаторы: в Днепре продавали оружие "на любой вкус" (фото)

По данным Офиса генерального прокурора, торговцы оружием хранили внушительный арсенал, включая автоматы, пистолеты и различные взрывчатые вещества.

В Днепре правоохранители в ходе спецоперации ликвидировали крупную сеть по продаже оружия. Трем подозреваемым в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами сообщили о подозрении. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые незаконно хранили огнестрельное оружие, боевые припасы и взрывные устройства без предусмотренного законом разрешения с целью сбыта.

Во время обысков у них обнаружено и изъято:

5 616 800 долларов США;

45 055 евро;

268 350 грн;

пистолеты;

автоматы;

магазины к оружию с патронами;

ручные гранатометы;

патроны различного калибра;

гранаты;

детонаторы;

глушители;

различные взрывчатые вещества.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины во время контрольной закупки оружия.

Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора Фото: Офис генерального прокурора

Сейчас назначен ряд экспертиз, устанавливаются пути поступления оружия и причастность к преступлению других лиц.

Напомним, что в начале декабря в Днепре задержали дельцов, которые пытались продать российским военным запчасти для боевых самолетов.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Ровненской области двое мужчин пытались продать внушительный арсенал летального оружия с фронта представителям криминалитета.