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Украина

$5 млн, гранатометы и детонаторы: в Днепре продавали оружие "на любой вкус" (фото)

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Фото: Офис генерального прокурора | В Днепре у торговцев оружием изъяли более 5 млн долларов

По данным Офиса генерального прокурора, торговцы оружием хранили внушительный арсенал, включая автоматы, пистолеты и различные взрывчатые вещества.

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В Днепре правоохранители в ходе спецоперации ликвидировали крупную сеть по продаже оружия. Трем подозреваемым в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами сообщили о подозрении. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемые незаконно хранили огнестрельное оружие, боевые припасы и взрывные устройства без предусмотренного законом разрешения с целью сбыта.

Во время обысков у них обнаружено и изъято:

  • 5 616 800 долларов США;
  • 45 055 евро;
  • 268 350 грн;
  • пистолеты;
  • автоматы;
  • магазины к оружию с патронами;
  • ручные гранатометы;
  • патроны различного калибра;
  • гранаты;
  • детонаторы;
  • глушители;
  • различные взрывчатые вещества.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины во время контрольной закупки оружия.

Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.

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Фото: Офис генерального прокурора
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Фото: Офис генерального прокурора
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Фото: Офис генерального прокурора
Fullscreen
Фото: Офис генерального прокурора
Fullscreen
Фото: Офис генерального прокурора
Fullscreen
Фото: Офис генерального прокурора
Fullscreen
Фото: Офис генерального прокурора
Fullscreen
Фото: Офис генерального прокурора
Fullscreen
Фото: Офис генерального прокурора
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Фото: Офис генерального прокурора

Сейчас назначен ряд экспертиз, устанавливаются пути поступления оружия и причастность к преступлению других лиц.

Напомним, что в начале декабря в Днепре задержали дельцов, которые пытались продать российским военным запчасти для боевых самолетов.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Ровненской области двое мужчин пытались продать внушительный арсенал летального оружия с фронта представителям криминалитета.