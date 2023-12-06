$5 млн, гранатометы и детонаторы: в Днепре продавали оружие "на любой вкус" (фото)
По данным Офиса генерального прокурора, торговцы оружием хранили внушительный арсенал, включая автоматы, пистолеты и различные взрывчатые вещества.
В Днепре правоохранители в ходе спецоперации ликвидировали крупную сеть по продаже оружия. Трем подозреваемым в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами сообщили о подозрении. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, подозреваемые незаконно хранили огнестрельное оружие, боевые припасы и взрывные устройства без предусмотренного законом разрешения с целью сбыта.
Во время обысков у них обнаружено и изъято:
- 5 616 800 долларов США;
- 45 055 евро;
- 268 350 грн;
- пистолеты;
- автоматы;
- магазины к оружию с патронами;
- ручные гранатометы;
- патроны различного калибра;
- гранаты;
- детонаторы;
- глушители;
- различные взрывчатые вещества.
Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины во время контрольной закупки оружия.
Подозреваемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Сейчас назначен ряд экспертиз, устанавливаются пути поступления оружия и причастность к преступлению других лиц.
Напомним, что в начале декабря в Днепре задержали дельцов, которые пытались продать российским военным запчасти для боевых самолетов.
Напомним, 29 ноября сообщалось, что в Ровненской области двое мужчин пытались продать внушительный арсенал летального оружия с фронта представителям криминалитета.