$5 млн, гранатомети і детонатори: у Дніпрі продавали зброю "на будь-який смак" (фото)

За даними Офісу генерального прокурора, торговці зброєю зберігали значний арсенал, включно з автоматами, пістолетами і різними вибуховими речовинами.

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У Дніпрі правоохоронці під час спецоперації ліквідували велику мережу з продажу зброї. Трьом підозрюваним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами повідомили про підозру. Про це 6 грудня повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрювані незаконно зберігали вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої без передбаченого законом дозволу з метою збуту.

Під час обшуків у них виявлено та вилучено:

5 616 800 доларів США;

45 055 євро;

268 350 грн;

пістолети;

автомати;

магазини до зброї з патронами;

ручні гранатомети;

патрони різного калібру;

гранати;

детонатори;

глушники;

різні вибухові речовини.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України під час контрольної закупівлі зброї.

Підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі призначено низку експертиз, встановлюються шляхи надходження зброї та причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, що на початку грудня у Дніпрі затримали ділків, які намагалися продати російським військовим запчастини для бойових літаків.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що в Рівненській області двоє чоловіків намагалися продати значний арсенал летальної зброї з фронту представникам криміналітету.