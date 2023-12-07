В Харьковской области три авто устроили масштабное ДТП: погибли шесть человек (фото)

Спасателям с помощью спецоборудования пришлось вырезать из изуродованных машин пострадавших и тела погибших.

В четверг, 7 декабря, стало известно, что в Харьковской области возле села Новопавловка Изюмского района произошла авария. Об этом сообщает ГСЧС в Telegram-канале.

Столкнулись сразу три автомобиля: легковая машина, микроавтобус и грузовик. В общей сложности трагедия унесла жизни шести человек, еще пять получили травмы и находятся в больнице.

"Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из изуродованных авто пострадавших и тела погибших", — уточнили в пресс-службе ГСЧС.

По данным полиции Харьковской области, авария произошла утром 7 декабря на трассе недалеко от села Новопавловка Изюмского района. Столкнулись автомобили: Nissan Primastar, грузовик TATRA и Mitsubishi. Шесть человек погибли, у пяти — повреждения.

Авария в Харьковской области Авария в Харьковской области

Напомним, что 24 ноября в Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля медиков. Авария, по информации правоохранителей, имела место возле села Романовка. От полученных во время столкновения травм погиб 21-летний пассажир.

Также сообщалось, что 6 декабря в Одесской области пьяный правоохранитель совершил серьезное ДТП. В итоге один из пострадавших остался без ног. Следствие располагает данными о том, что водитель легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, ехавшем навстречу. Работники Государственного бюро расследований проводят следствие.