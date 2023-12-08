В оккупированной Керчи загорелся газопровод: россияне не исключают диверсию, – СМИ (видео)

По данным российских медиа, около 30 тысяч жителей Керчи остались без отопления. Огонь также частично повредил линию энергопередачи. Оккупанты рассматривают версию об умышленном повреждении сетей.

В ночь на 8 декабря на территории оккупированного Крымского полуострова, в городе Керчь, произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщило российское издание ТАСС со ссылкой на Городскую единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

"Произошло возгорание газопровода. На данный момент авария ликвидируется, ведется подсчет ущерба", — сообщили журналистам в ЕДДС.

По данным российского портала "Известия", в результате пожара частично повреждена линия энергопередачи. На месте происшествия работает МЧС.

Местный Telegram-канал "МыКЕРЧЬ.РФ" сообщил, что восточная котельная в Керчи, которая обеспечивает теплом около 30 тысяч человек, приостановила работу из-за чрезвычайного происшествия на линии газоснабжения.

"Горит газ, вырывающийся из трубы в районе "стыка". Систему перекрыли. Однако газ продолжает выходить из сети под давлением, пока не выгорит", — отметили авторы канала.

Сообщается, что авария на газопроводе произошла между 2 и 3 часами ночи. На место происшествия прибыл представитель оккупационной администрации Керчи Олег Шевченко. По данным медиа, рассматривается версия об умышленном повреждении сетей.

Напомним, 7 декабря в центре Москвы в районе Преображенской набережной загорелось предприятие "Электрозавод". Пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

Ранее, 4 декабря, во временно оккупированном Луганске была атакована нефтебаза, в результате чего вспыхнул один из резервуаров. РосСМИ утверждают, что работникам оккупационного МЧС во время тушения пожара приходилось "маневрировать", поскольку в воздухе якобы находились украинские БПЛА.