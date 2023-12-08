"Услышали мяуканье": украинские патрульные чудом спасли бездомного кота (видео)

Хвостатый отправился в незапланированное путешествие на более чем 200 километров. В свой "второй день рождения" он обрел теплый дом.

Украинский дворовый кот случайно отправился в путешествие по стране, которое закончилось для него хеппи-эндом. Деталями неординарного случая поделилась пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Ночью на 7 декабря в Хмельницком остановили водителя, чтобы привлечь его в качестве свидетеля. Полицейские как раз общались с мужчиной, когда услышали мяуканье из-под капота его машины. Правоохранители сразу догадались, что там прячется кот-"путешественник".

Водитель рассказал, что выехал из Закарпатья. Единственную остановку он делал в городе Стрый — во Львовской области. Поэтому, вероятно, четвероногий искатель приключений проехал с ним более 200 километров.

"Водитель не только принял этого хвостатого "пассажира", но и подарил котику новый дом. Так эта курьезная история получила счастливое завершение", — рассказали в полиции.

Однако пресс-служба отметила, что финал этой истории мог быть совсем другим. Полицейские советуют всем водителям взять себе за привычку перед тем, как заводить двигатель, стучать по капоту.

Коты больше всего любят прятаться:

под машиной;

под капотом;

под арками колес;

в выхлопной трубе.

"Учтите, что пугливые котики могут спрятаться еще глубже. Будьте внимательными! Следуйте простым советам, которые помогут уберечь бездомных животных", — добавили в полиции.

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