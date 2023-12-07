По Львову проехалась на лыжах "бабушка" с клетчатой сумкой: кто скрывался за образом (видео)
По улицам проехалась машина BMW, которая тащила за собой "бабушку". Она была обмотана гирляндой, держала в руках большую сумку и скользила по асфальту на лыжах.
Во Львове заметили "бабушку", которая разъезжала по дороге на лыжах. Правоохранители выяснили, кто примерил на себя этот неординарный образ. Деталями дела 7 декабря поделилась пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.
7 декабря в соцсетях распространилось видео, на котором автомобиль BMW тянет за собой "бабушку". На кадрах видно, что она одета в женскую одежду и гирлянду, в руках держит клетчатую сумку, а на ногах у нее — лыжи.
"Однако, действительно ли была это бабушка и безопасным ли было это?", — говорится в публикации полиции.
Патрульные отреагировали на публикации в интернете и нашли автомобиль, который тащил за собой "женщину" на лыжах. Правда, выяснилось, что "бабушка" — это 30-летний мужчина.
На него составили протокол за нарушение ПДД пешеходом. Однако на этом история не завершилась. Полицейские установили, что мужчина находится в розыске. Он нарушил правила воинского учета и закон о мобилизации. То есть, вероятно, нарушитель скрывался от ТЦК.
"Информацию передали в военкомат", — отметили в полиции.
В ведомстве подчеркнули, что поддерживают развлечения, но если они не угрожают жизни и здоровью людей.
"Берегите себя и будьте достойным примером для других!", — добавила пресс-служба.
Напомним, в конце ноября в Ровно на нарушении ПДД поймали "Санта-Клауса".
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