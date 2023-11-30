Олени уже не те: украинский "Санта-Клаус" попался на нарушении ПДД, — СМИ (видео)

Полицейские обратили внимание на "рождественскую колесницу" из-за того, что ее пассажир был без шлема.

Related video

В Украине остановили "Санта-Клауса" за нарушение правил дорожного движения. Деталями инцидента 29 ноября поделились в медиа "Ровно Вечернее".

В городе Ровно полицейские остановили "праздничный" мотоцикл с мотоколяской из-за того, что его пассажир ехал без шлема. Однако, как выяснилось, водитель вообще не должен был управлять этим транспортом.

33-летний мужчина не получал удостоверение нужной категории и не имел права садиться за руль мотоцикла. На него составили протокол за отсутствие соответствующей категории.

Стоит отметить, что нарушитель был одет в новогодний костюм Санта-Клауса. Также на кадрах с места событий видно, что у него на голове была камера GoPro.

На момент публикации в полиции Ровненской области официально не комментировали инцидент.

Напомним, кот по кличке Тоби сделал неожиданный подарок своей "семье" к Рождеству. Хвостатый вернулся домой после своего исчезновения еще в 2012 году.

30 ноября в США рухнул главный символ Рождества. 12-метровую елку перед Белым домом просто опрокинул ветер. Некоторые американцы убеждены, что это — плохой знак, другие считают, что праздничное дерево "устало".

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода в Украине будет 1 декабря. Начало зимы обещает удивить, ведь украинцев ждет ухудшение и улучшение погоды одновременно.