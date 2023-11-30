Снег, гололед и потепление до +15: синоптик рассказала, как начнется зима в Украине (карты)

По словам Натальи Диденко, южный циклон вновь накроет практически всю территорию страны. В большинстве областей ожидаются осадки, но в некоторых регионах прогнозируется значительное потепление.

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Несмотря на то, что погода значительно ухудшилась еще на прошлой неделе, календарная зима наступит только в пятницу. В этот день начнет действовать необычный южный циклон. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, последний осенний день пройдет без осадков, однако на дорогах возможен гололед из-за морозной температуры.

"Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит от 3 мороза до 3 тепла, на юге до 5-7 градусов тепла", — говорится в сообщении.

В первый зимний день все значительно изменится. 1 декабря в Украину придет новый южный циклон, который удивит своим разнообразием. Наталья Диденко отмечает, что жителей ждет как ухудшение погодных условий, так и улучшение одновременно.

"Этот очередной циклон принесет мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, дождь, порывистый ветер, на юге Украины повышение температуры воздуха до +15 градусов", — рассказала синоптик.

По данным Укргидрометцентра, улучшение погодных условий действительно будет и сильнее всего ощутят это на себе жители южных областей: в Николавевской, Одесской, Запорожской, Херсонской областях и на полуострове Крым температура воздуха прогреется от 10 до 16 градусов тепла.

Синоптик рассказала, что в Украину приближается новый циклон Фото: Укргидрометцентр

2 декабря в большей части страны продолжатся осадки и средняя температура воздуха составит от 0 до 2 градусов мороза. Лишь на юге страны сохранится +10-+16 и не будет осадков.

Синоптик рассказала, что в Украину приближается новый циклон Фото: Укргидрометцентр

3 декабря в большей части Украины сильных осадков не ожидается, местами могут пройти локальные дожди или мокрый снег. Также во многих регионах значительно потеплеет — в среднем от 0 до +2.

Синоптик рассказала, что в Украину приближается новый циклон Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 29 ноября сообщалось, что количество жертв непогоды в Украине возросло, среди пострадавших есть дети. Всего погибли 12 человек, а 23 украинца получили травмы. Также в МВД отметили, что в 11 областях 521 населенный пункт остался без света.