Сніг, ожеледиця і потепління до +15: синоптикиня розповіла, як почнеться зима в Україні (карти)

За словами Наталії Діденко, південний циклон знову накриє практично всю територію країни. У більшості областей очікуються опади, але в деяких регіонах прогнозується значне потепління.

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Незважаючи на те, що погода значно погіршилася ще минулого тижня, календарна зима настане тільки в п'ятницю. Цього дня почне діяти незвичайний південний циклон. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, останній осінній день мине без опадів, проте на дорогах можлива ожеледь через морозну температуру.

"Максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме від 3 морозу до 3 тепла, на півдні до 5-7 градусів тепла", — ідеться в повідомленні.

У перший зимовий день усе значно зміниться. 1 грудня в Україну прийде новий південний циклон, який здивує своєю різноманітністю. Наталка Діденко зазначає, що на жителів чекає як погіршення погодних умов, так і покращення одночасно.

"Цей черговий циклон принесе мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, дощ, поривчастий вітер, на півдні України підвищення температури повітря до +15 градусів", — розповіла синоптикиня.

За даними Укргідрометцентру, поліпшення погодних умов справді буде і найсильніше відчують це на собі жителі південних областей: у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Херсонській областях і на півострові Крим температура повітря прогріється від 10 до 16 градусів тепла.

Синоптикиня розповіла, що в Україну наближається новий циклон Фото: Укргідрометцентр

2 грудня у більшій частині країни триватимуть опади і середня температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів морозу. Лише на півдні країни збережеться +10-+16 і не буде опадів.

Синоптикиня розповіла, що в Україну наближається новий циклон Фото: Укргідрометцентр

3 грудня в більшій частині України сильних опадів не очікується, місцями можуть пройти локальні дощі або мокрий сніг. Також у багатьох регіонах значно потеплішає — у середньому від 0 до +2.

Синоптикиня розповіла, що в Україну наближається новий циклон Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що кількість жертв негоди в Україні зросла, серед постраждалих є діти. Загалом загинуло 12 осіб, а 23 українці дістали травми. Також у МВС зазначили, що в 11 областях 521 населений пункт залишився без світла.