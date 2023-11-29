Непогода в Украине: количество жертв возросло, среди пострадавших есть дети, — МВД (фото)

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что сейчас перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса".

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Из-за непогоды в Украине погибли уже 12 человек, 23 человека пострадали, среди них есть два ребенка. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в среду, 29 ноября.

По его информации, сейчас обесточенным остается 521 населенный пункт в 11 областях.

Клименко отметил, что спасатели оказали помощь более четырем тысячам граждан, из них 226 — дети.

Перекрыли движение транспорта

Министр внутренних дел отметил, что сейчас перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса".

Кроме того, продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области.

"Подразделения МВД работают в усиленном режиме и готовы к любым вызовам", — говорится в сообщении.

Непогода в Украине: детали

Напомним, 28 ноября Игорь Клименко сообщал, что из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 человека — пострадали. Он проинформировал, что среди пострадавших есть дети.

Непогода в Одесской области

Во вторник, 28 ноября, ГСЧС в этом регионе отбуксировали 849 автомобилей, среди которых — 24 автобуса и 17 машин экстренной помощи. В целом помощь была оказана 2498 лицам, 162 из них — дети.

В Одесской области в результате непогоды погибли пятеро, еще 15 человек пострадали.

Непогода в Николаевской области

В этом регионе спасатели отбуксировали 144 автомобиля. Министр предупреждал, что на некоторых участках дорог движение затруднено. Известно о двух погибших и двух пострадавших на Николаевщине.

Напомним, ночью 28 ноября ВС РФ запустили ударные дроны типа Shahed. Сначала предупреждали об опасности для Тернопольщины, позже силы ПВО работали и в Хмельницкой области.

В ISW сообщили, что шторм в Черном море нанес ущерб инфраструктуре на захваченных Россией территориях. В частности, речь идет о Крыме и оккупированной части Херсонской области.