Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на выходные (видео, карты)

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что когда начнется оттепель, стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию.

В выходные 9 и 10 декабря ожидается морозная погода, местами с небольшим снегом. В южной части страны температурный фон сохранится выше 0°. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич на сайте meteoprog.ua.

Как отметил синоптик, в ближайшие двое суток погодные условия в Украине будет определять юго-западная периферия мощного и малоподвижного Сибирского антициклона с центром над Уральскими горами.

"Прохождение малоактивных атмосферных фронтов по периферии данного антициклона повлечет небольшие осадки преимущественно в виде снега (на юге с дождем) на большей части территории страны. Опасных и стихийных явлений погоды не предвидится", — заверил он.

Как отметили в Укргидрометцентре, ближайшей ночью в западных и северных областях местами туман, температура ночью -2-9°, днем от -4°...+1°; в южной части ночью и днем +0...-5°.

А вот 11 декабря на большей части территории страны на дорогах гололедица, а температура начнет повышаться, на юге вплоть до +3-8°.

Суббота 9 декабря

В западных областях осадков не ожидается. Ночью и в первой половине дня местами возможны туманы с отложением изморози. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3°, местами -13...-11°; днем -4...+1°.

В северных областях ночью и утром пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5°, местами -14...-12°; днем -7...-2°.

В центральных областях ночью ожидается небольшой снег, днем в Полтавской и Днепропетровской областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Кое-где возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°, днем -3...+2°.

Карта погоды на 9 декабря Фото: укргидрометцентр

В южных областях и Крыму ночью и утром пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5°, днем +3-8°, в Крыму до +9-11°.

В восточной части в течение суток ожидается снег, в Донецкой области местами с дождем. Кое-где гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°, днем -4...+1°.

Воскресенье 10 декабря

В западных областях ночью без осадков, днем в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-4°, местами -13...-11°; днем -2...+3°.

В северных областях ночью без существенных осадков, утром и днем местами возможен небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-5°, днем -4...+1°.

В центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°, днем -2...+3°.

Карта погоды на 10 декабря Фото: Укргидрометцентр

В южной части страны и Крыму существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4°, днем +3...+8°.

В восточных областях ожидается небольшой снег в течение суток. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-2°, днем будет колебаться в пределах -6...-1°.

Прогноз от Наталки Диденко

В воскресенье в Украине начнет постепенно теплеть, отметила Диденко в собственном Facebook.

В Киеве суббота, 9 декабря, будет холодной. Ночью -5...-7°, днем -1...-3°.

"Осадков каких-то существенных не будет, а вот на дорогах и дорожках — скользко", — отмечает синоптик.

В воскресенье, 10 декабря, и в дальнейшем в Украине начнет постепенно теплеть. Оттепель затронет практически все области Украины.

"Соответственно, каша под ногами, каша — на голову. Возможны опасные сосульки! Поэтому подготовьте обувь соответствующую. Ну, и головы, которые тяжело переносят порой такую сырую погоду", — добавляет Диденко.

Напомним, 8 декабря в Украине бушует непогода, почти по всей территории Украины, кроме запада, Херсонской области и Крыма, объявили первый уровень опасности (желтый).

Ранее сообщалось, что ветер, похолодание и снег, безусловно, влияют как на противника, так и на ВСУ.