"Служебная халатность": правоохранители расследуют подтопление метро в Киеве

В рамках следствия планируют дать правовую оценку действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Подольская прокуратура начала досудебное расследование из-за подтопления тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии по факту служебной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева в связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, которые привели к указанным последствиям.

Кроме того, в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в пойме реки Лыбедь.

В Киеве остановили движение поездов метро: детали

Напомним, в пятницу, 8 декабря, Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве из соображений безопасности остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Общественная инициатива "Пассажиры Киева" тем временем сообщила, что между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на пути.

В соцсетях появилось видео с подтоплением от депутата Киевсовета Ксении Семеновой. Она отметила, что проблема длится около недели и пока ухудшается, а причины подтопления пока неизвестны.

У Кличко заявили, что виноваты Янукович и Азаров: подробности

Позже советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец заявил, что в затоплении столичного метрополитена виноваты бывший президент Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам Белоцерковца, именно Янукович и Азаров 10 лет назад открывали станции, которые теперь приходится закрывать на ремонт. Политики не учли, что не успели сделать гидроизоляцию.

Напомним, ранее в КГВА уже сообщили, что перекроют движение между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Поезда не будут курсировать уже с 9 декабря.