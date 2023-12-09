"Уже в ближайшее время": в каждой школе появится сотрудник полиции, – Клименко (видео)

По словам главы МВД, украинские школы планируют оснастить рамочными детекторами и металлоискателями, чтобы посторонние лица не могли пройти на территорию учебного заведения, а дети не могли принести с собой запрещенные предметы.

В украинские школы будут направлены специально обученные сотрудники полиции, которые будут обеспечивать порядок на территории учебного заведения. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона 8 декабря.

"Главная цель — чтобы в каждой школе был сотрудник полиции. Этот сотрудник полиции будет соответственно отобран, соответственно обучен по новым учебным программам и экипирован", — заявил Клименко.

Министр отметил, что полицейские вместе с учителями и руководством школы будут принимать меры касательно пропускного режима, публичного порядка на территории учебного заведения, реагировать на сообщения, а также обеспечивать пребывание детей в укрытиях во время воздушной тревоги.

Клименко подчеркнул, что ГСЧС во взаимодействии с МОН течение декабря еще раз проверит укрытия. По его словам, соответствующие паспорта безопасности уже готовы для 85% учебных заведений страны.

Школы также планируют оснастить рамочными детекторами и металлоискателями, чтобы посторонние лица не могли пройти на территорию учебного заведения, и чтобы ученики не могли принести с собой в школу запрещенные предметы.

"Уже в ближайшее время объявим о наборах таких полицейских в подразделения, которые будут находиться непосредственно в каждой школе", — отметил министр.

Напомним, 3 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Украине хотят построить первую подземную школу, чтобы ученики могли учиться даже во время почти ежедневных российских ракетных атак.

Ранее, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что в сентябре 2024 года 11-классники получат новые учебники по истории, в которых будут изложены события в Украине после 24 февраля 2022 года.