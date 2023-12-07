В школах Украины усилят безопасность: будут дежурить полицейские и установят металлоискатели, — МВД

В МВД говорят, что в школах будут дежурить правоохранители, которые будут следить за безопасностью в учебных заведениях.

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Министерство внутренних дел решило усилить безопасность в учебных заведениях. В частности, теперь за безопасностью детей будут смотреть правоохранители. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По словам министра, в каждом учебном учреждении установят металлоискатели и рамки. Также в заведениях будут дежурить сотрудники полиции.

Отбирать правоохранителей будут по конкурсу. Кандидаты будут проходить проверку и медицинский осмотр.

Также полицейские будут проходить соответствующее специализированное обучение. Министр объясняет, что это нужно для того, чтобы они были готовы к любым вызовам.

Клименко не сообщает, когда именно будут внедряться соответствующие меры безопасности, однако уже вскоре начнется отбор кандидатов.

Кроме того, отмечается, что уже по состоянию на сегодня около 70% заведений оборудовании тревожными кнопками и находятся под охрану правоохранителей.

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Отметим, что введение соответствующих мер анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений утвердили в этом году.

Она предусматривает не только охрану учебных учреждений, но и обеспечение школ и садиков укрытиями. На это в 2023 году было направлено 1,5 миллиарда гривен субвенции, а на следующий год предполагается выделить 2,5 миллиарда гривен.

Охрана учебных заведений

Стоит добавить, что в прошлом году в полиции Киевщины сообщали, что за учебными заведениями области закрепят наряды полиции. Тогда говорилось, что правоохранители будут прибывать в учебные учреждения в случае обстрелов, чтобы оказать медицинскую помощь или помочь с эвакуацией.

Также в сентябре этого года СМИ писали, что правоохранители уже дежурят в шести школах Тернополя, а в более 550 заведениях установили тревожные кнопки. Во время службы правоохранители следят за порядком и безопасностью детей и работников.

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Обучение в Украине

Украинские учебные заведения уже второй год работают в условиях полномасштабной войны. Это сильно повлияло на учебный процесс. В частности, приоритетом является безопасность учеников и учителей.

Учебные процессы происходят как в очном формате, так и дистанционном. Для возвращения в учебные классы в школах должны быть обустроены укрытия. Как сообщал 1 сентября министр образования и науки Оксен Лисовой, на начало учебного года укрытия обустроены в 84% школ.

В частности, в конце августа в Минобразования сообщали, что в обычной форме учебный год начали 7,5 тысяч школ.

Напомним, российские СМИ сообщили 7 декабря, что в одной из школ Брянска 14-летняя девушка расстреляла одноклассников. По предварительной информации четверо человек получили ранения, еще двое детей погибли. После содеянного девушка совершила суицид.