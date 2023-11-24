Стрельбы на полигоне и гранты на обучение: во всех ВУЗах Украины введут военные кафедры

По словам замминистра образования и науки Михаила Винницкого, военные кафедры в системе высшего образования являются важной потребностью.

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В системе высшего образования Украины с сентября 2024 года введут пилотные военные кафедры. Базовая военная подготовка будет обязательной для всех юношей, девушки будут проходить "военку" по желанию. Об этом заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил в эфире "Радио Культура".

По словам замминистра, в сложившейся ситуации в стране военные кафедры являются важной необходимостью.

"Мы понимаем, что даже если завтра Победа мы остаемся в ситуации, где нам нужны офицеры запаса. И они нам нужны в большом количестве. Сейчас военная кафедра – фактически платное образование. Так что человек должен заплатить сам за то, что он должен быть офицером запаса", — пояснил Михаил Винницкий.

В рамках реформы высшего образования и введения военных кафедр во всех высших учебных заведениях, Минобразования предлагает студентам, которые получили грант на частичную оплату обучения, покрыть оставшую часть оплаты за счет бюджета на подготовку офицеров запаса при условии, что студент проходит военную кафедру.

"Это следующий шаг, который будет развиваться", — подчеркнул замминистра.

Курс военной подготовки в ЗВО

Военная подготовка в институтах, университетах и академиях будет состоять из трех аудиторных кредитов (то есть 90 часов аудиторных занятий), после чего студенты получат военно-учетную специальность "Стрелок". Предполагается, что курс военной подготовки будет проходить в условиях полигона и длится в течение четырех недель.

В курсе военной подготовки будут изучаться тактическая медицина, базовая стрельба и другие необходимые военные навыки.

Такие изменения в системе высшего образования перекликаются с новой концепцией кадровой политики Минобороны, недавно утвержденной главой ведомства Рустемом Умеровым. Новая концепция предполагает отказ от срочной службы как таковой и переход к контрактной форме комплектования армейских кадров.

Кроме того предусмотрены равные возможности для мужчин и женщин в армии, а также интенсивная военная подготовка всех граждан призывного возраста.

Напомним, в Украине началась реформа высшего образования. В будущем студенты смогут выбирать, как долго хотят получать степень, и определяться с желаемой специальностью в течение первых двух лет обучения. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о нововведениях, которые уже поддержало правительство

Ранее Фокус писал, что в Минцифры анонсировали инновационную реформу в системе образования. По словам министра Федорова, после реформы профессия педагога станет одной из самых престижных в Украине.