Укрытия, тревожный рюкзак и бессонные ночи: что нужно знать родителям школьников к 1 сентября

Обучение во время полномасштабной войны — настоящий вызов не только для детей, но и для их семей и учителей. Журналисты разобрались, как подготовить школьников к урокам.

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В Украине начинается уже второй учебный год во время военного положения. В приоритете снова — безопасность учеников и учителей и наличие укрытий. Журналисты KP.UA разобрались, о чем необходимо помнить родителям школьников.

Обучение в школах в этом году может быть разных форм — очное, дистанционное, семейное или экстернат. Выбор формы зависит не только от желания родителей, но и от возможностей конкретных образовательных учреждений защитить детей от опасности.

Формат обучения зависит от уровня безопасности

Если рядом со школой недостаточно укрытий, чтобы вместить всех учеников и работников заведения, то обучение может быть посменным. Это зависит от решения местных ОВА.

Более того, в случае отсутствия бомбоубежища или его недостаточных размеров, детей могут перевести в оборудованные заведения. Стоит отметить, что места в "родных" школах сохраняются и, если офлайн-обучение станет возможным, можно будет вернуться в привычный класс.

Школы в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях преимущественно будут работать дистанционно. В Харьковской и Сумской областях дети будут учиться в смешанном формате. В Харькове рассматривают вариант, что дети начальных классов будут учиться несколько раз в неделю в метро.

Требования к укрытию:

комфортные и безопасные помещения;

рассчитанное на пребывание в нем людей в течение не менее двух суток;

не менее 0,6 кв. метров площади на каждого присутствующего человека;

если вмещает 50 человек, имеются два выхода.

Укрытие не обязательно должно быть расположено в школе. Дети с учителями могут ходить в подземные станции метро, на парковки, в подземные центры и т.п. Однако расстояние от школы до бомбоубежища не должно превышать 100 метров.

Расписание каникул

Сейчас решено, что учебный год продлится с 1 сентября до 31 мая. Однако в случае необходимости обучение могут продолжить, чтобы компенсировать пробелы. Например, график может претерпеть изменения из-за длительных отключений света.

Даты запланированных нынче каникул:

осенние — 23-29 октября;

зимние — с 23 декабря до 7 января;

весенние — 25-31 марта.

В СМИ отмечают, что график может быть скорректирован в зависимости от ситуации в конкретной школе, городе или области.

Первый урок — о ментальном здоровье

Минобразования представило сценарий урока для начала учебного года. Его тема — "Ты как? Возвращаемся в школу".

Детей стремятся научить техникам, которые помогут преодолевать страх и тревожность, успокаиваться и расслабляться. Психологи через видео расскажут ученикам, как работают эмоции, и покажут упражнения на случай сложных ситуаций.

Ученикам разрешили пропускать школу

В Украине нередко раздаются сигналы воздушной тревоги ночью, от чего страдают и дети, и взрослые. В Минобразования призывают не отправлять в школу детей, которые не выспались из-за опасности. Глава министерства Оксен Лисовой убежден, что страшных последствий от одного пропущенного урока не будет, а вот бессонница только плохо повлияет на концентрацию.

Лисовой посоветовал наверстывать пропущенные занятия на образовательных платформах, а контрольные или самостоятельные работы досдавать в другое время.

Также в медиа напомнили, что у классных руководителей должны быть данные о состоянии здоровья каждого ученика. В частности, речь идет о наличии хронических заболеваний и группе крови с резус-фактором. Лучше всего, если эта информация будет "на руках" и у каждого ребенка.

Важные правила

Родителям советуют обсудить с детьми маршрут в школу и обратно, а также посмотреть, какие на пути есть укрытия. Стоит помнить, что воздушная тревога может застать школьника не в стенах образовательного учреждения, а уже по дороге домой.

Примеры того, что нужно донести ребенку:

во время тревоги нельзя покидать школу или бомбоубежище;

если добежать до укрытия не получается, можно спрятаться по "правилу двух стен";

если сирена застала в общественном транспорте, нужно выйти и пойти в ближайшее бомбоубежище.

Вещи, которые необходимо сложить в рюкзак

В мирное время школьный рюкзак должен содержать только принадлежности для обучения, учебники и тетради. Во время войны дети должны брать с собой в школу вещи, необходимые для "тревожного чемодана". Они могут понадобиться в укрытии в случае объявления воздушной тревоги.

По советам Нацполиции, школьник должен иметь при себе:

воду;

батончики или снеки;

записку с адресом, ФИО родителей и близких родственников и их телефонами;

заряженный павербанк;

запас лекарств;

комплект сменного белья;

любимую игрушку.

Также еду, воду, средства гигиены, покрывала, фонарики и универсальную аптечку должны обеспечить школы. Родителям советуют уточнить у учителей, подготовлены ли эти необходимые вещи.

Напомним, 29 августа заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал, что из 13 тысяч украинских школ в "обычном" формате будут работать только 7,5 тысячи.

В Харьковской ОВА объяснили, что правило о 100 метрах от школы до укрытия не действует, если время подлета ракеты составляет всего 40 секунд.