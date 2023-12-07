В школах України посилять безпеку: чергуватимуть поліцейські та встановлять металошукачі, — МВС

У МВС кажуть, що у школах чергуватимуть правоохоронці, які слідкуватимуть за безпекою у навчальних закладах.

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Міністерство внутрішніх справ вирішило посилити безпеку у навчальних закладах. Зокрема, тепер за безпекою дітей дивитимуться правоохоронці. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За словами міністра, у кожній навчальній установі встановлять металошукачі та рамки. Також закладах чергуватимуть працівники поліції.

Відбирати правоохоронців будуть за конкурсом. Кандидати проходитимуть перевірку та медичний огляд.

Також поліцейські проходитимуть відповідне спеціалізоване навчання. Міністр пояснює, що це потрібно для того, аби вони були готові до будь-яких викликів.

Клименко не повідомляє, коли саме впроваджуватимуться відповідні заходи безпеки, однак вже невдовзі розпочнеться відбір кандидатів.

Окрім того, зазначається, що вже станом на сьогодні близько 70% закладів обладнанні тривожними кнопками та перебувають під охорону правоохоронців.

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Зазначимо, що запровадження відповідних заходів анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, відповідну Концепцію безпеки закладів освіти затвердили цього року.

Вона передбачає не лише охорону навчальних установ, але й забезпечення шкіл та садочків укриттями. На це у 2023 році було скеровано 1,5 мільярда гривень субвенції, а на наступний рік передбачається виділити 2,5 мільярди гривень.

Охорона навчальних закладів

Варто додати, що минулого року у поліції Київщини повідомляли, що за навчальними закладами області закріплять наряди поліції. Тоді говорилось, що правоохоронці прибуватимуть в навчальні установи у разі обстрілів, аби надати медичну допомогу або допомогти з евакуацією.

Також у вересні цього року ЗМІ писали, що правоохоронці вже чергують у шести школах Тернополя, а у понад 550 закладах встановили тривожні кнопки. Під час служби правоохоронці слідкують за порядком та безпекою дітей і працівників.

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Навчання в Україні

Українські навчальні заклади вже другий рік працюють в умовах повномасштабної війни. Це неабияк вплинуло на навчальний процес. Зокрема, пріоритетом є безпека учнів та вчителів.

Навчальні процеси відбуваються як в очному форматі, так і дистанційному. Для повернення у навчальні класи у школах повинні бути облаштовані укриття. Як повідомляв 1 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий, на початок навчального року укриття облаштовано у 84% шкіл.

Зокрема, наприкінці серпня у Міносвіти повідомляли, що у звичайному формі навчальний рік розпочали 7,5 тисяч шкіл.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили 7 грудня, що в одній зі шкіл Брянську 14-річна дівчина розстріляла однокласників. За попередньою інформацією четверо осіб отримали поранення, ще двоє дітей загинули. Після скоєного дівчина вчинила суїцид.