В центре Киева обвалилась опорная стена: есть погибший и раненый (фото)

По данным КГВА, к трагедии привели ремонтные работы, которые были необходимы для удержания грунта. Началось расследование.

В центре Киева произошло чрезвычайное происшествие с обвалом стены, в результате чего погиб человек и есть пострадавший. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram-канале 11 декабря.

Отмечается, что произошла трагедия в Печерском районе столицы. В одном из зданий проводили ремонтные работы, однако это закончилось несчастным случаем.

"Во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал. В результате чего один человек погиб и еще один травмирован", — говорится в сообщении главы КГВА Сергея Попко.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в Александровскую клиническую больницу, где ему должны будут оказаться неотложную помощь. В каком он состоянии — неизвестно.

В центре Киева обвалилась стена, в результате чего погиб человек Фото: КГВА

Также на месте происшествия проводятся работы по разбору завалов. Более детальной информации от Киевской городской военной администрации не прозвучало.

В Национальной полиции Украины также прокомментировали инцидент. Сотрудники органов начали выяснять обстоятельства трагедии на строительстве в Печерском районе Киева.

На место выехали сотрудники Печерского управления полиции, следственно-оперативная группа ГУНП в Киева, а также медики.

В центре Киева обвалилась стена, в результате чего погиб человек Фото: Национальная полиция

"По предварительной информации, во время строительных работ произошел обвал стены, в результате чего один строитель погиб, еще один травмирован, ему оказывается медицинская помощь. После выяснения всех обстоятельств будет решаться вопрос о квалификации указанного события", — говорится в сообщении.

В сети начали появляться первые кадры с места трагедии.

В центре Киева обвалилась стена, в результате чего погиб человек Фото: "Київ24" В центре Киева обвалилась стена, в результате чего погиб человек Фото: "Київ24" В центре Киева обвалилась стена, в результате чего погиб человек Фото: "Київ24"

Напомним, 5 декабря сообщалось, что в Харькове произошел обвал грунта, в результате чего погибли слесари, которые чинили газовую трубу. Оба погибших слесаря имеют опыт работы и работали в составе бригады аварийно-диспетчерской службы. По факту гибели работников проводится расследование.