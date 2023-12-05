В Харькове произошел обвал грунта: погибли слесари, которые чинили газовую трубу

Оба погибших слесаря имеют опыт работы и работали в составе бригады аварийно-диспетчерской службы. По факту гибели работников проводится расследование.

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В Харькове во время проведения ремонтных аварийных работ на подземном газопроводе произошел обвал грунта. В результате этого погибли двое слесарей. Об этом сообщили в Минэнерго.

"Трагический случай унес жизни двух работников аварийно-диспетчерской службы Харьковского городского филиала "Газсети". Во время проведения аварийных работ по ликвидации утечки газа на подземном распределительном газопроводе в Харькове в результате обвала грунта погибли два работника. Это слесари по аварийно-восстановительным работам Сергей Гончаренко (48 лет) и Максим Родак (42 года)", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по факту гибели работников проводится расследование. Оба погибших слесаря имели опыт работы и работали в составе бригады аварийно-диспетчерской службы.

Коллектив Министерства энергетики Украины выразил искренние соболезнования семьям и близким погибших работников.

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