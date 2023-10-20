На Харьковщине газовщик заставлял подчиненных рыть траншеи для ВС РФ, — СБУ

По версии следствия, житель Купянска, который был инженером управления магистральных газопроводов, подсказывал россиянам, где им лучше маскировать свою технику, а также помог захватчикам в подготовке инфраструктурных объектов региона к прошлогоднему отопительному сезону.

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали коллаборанта на территории Харьковской области, который ранее занимал руководящую позицию во времена оккупации этого региона. Об этом 20 октября сообщили в пресс-центре ведомства.

Задержанным оказался бывший инженер, работавший в Купянском управлении магистральных газопроводов. По версии следствия, в период оккупации города он активно поддерживал оккупационные власти и согласился возглавить созданное оккупантами "газораспределительное предприятие".

На своей "должности" он заставлял подчиненных рыть траншеи и организовывал строительство оборонительных сооружений для оккупационных сил. Кроме того, он подсказывал Вооруженным силам России где можно замаскировать военную технику и боеприпасы к ней.

Также подозреваемый участвовал в подготовке объектов оккупационных властей и военных групп к отопительному сезону в прошлом году.

После освобождения Купянска от оккупации, мужчина пытался скрыться, надеясь избежать наказания за свои действия. Тем не менее, сотрудники СБУ выявили его местоположение и провели задержание.

На основании собранных улик, следователи Службы безопасности объявили ему о подозрении в соответствии с частью 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного, включая возможное содержание под стражей.

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Напомним, 18 октября стало известно о том, что сотрудники СБУ задержали агента российского ГРУ, который передавал информацию ликвидированному российскому "военкору" Владлену Татарскому.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что мобилизованный в ряды Национальной гвардии мужчина собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины.