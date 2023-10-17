Мобилизованный нацгвардеец сливал России секретную информацию, — СБУ (фото)

По данным СБУ, в поле зрения россиян нацгвардеец попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии.

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Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила на Киевщине еще одного информатора главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), им оказался мобилизованный в ряды Национальной гвардии мужчина. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленника агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.

Сообщают, что по указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины.

В СБУ отмечают, что прежде всего врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".

"Разведданные информатора ГРУ нужны были оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии.

Установлено, что вражеским соратником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинской армии.

"В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии", — добавили в СБУ.

Известно, что к выполнению задач разведывательно-подрывной деятельности он приступил после призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.

Сбор разведданных российский информатор осуществлял в период, когда его привлекали к охране мест расположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.

Нацгвардеец сливал данные о "Гвардии наступления" МВД Украины Нацгвардеец сливал данные о "Гвардии наступления" МВД Украины

"Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором", — отметили правоохранители.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 11 октября СБУ собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Фигурант входил в состав вражеского подразделения снайперов, который обстреливал позиции украинских войск в районе Донецка.