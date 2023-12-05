У Харкові стався обвал ґрунту: загинули слюсарі, які лагодили газову трубу

Обидва загиблі слюсарі мають досвід роботи і працювали у складі бригади аварійно-диспетчерської служби. За фактом загибелі працівників проводиться розслідування.

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У Харкові під час проведення ремонтних аварійних робіт на підземному газопроводі стався обвал ґрунту. Внаслідок цього загинули двоє слюсарів. Про це повідомили в Міненерго.

"Трагічний випадок забрав життя двох працівників аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії "Газмережі". Під час проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу на підземному розподільному газопроводі у Харкові внаслідок обвалу ґрунту загинули два працівники. Це слюсарі з аварійно-відбудовних робіт Сергій Гончаренко (48 років) та Максим Родак (42 роки)", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за фактом загибелі працівників проводиться розслідування. Обидва загиблі слюсарі мали досвід роботи і працювали у складі бригади аварійно-диспетчерської служби.

Колектив Міністерства енергетики України висловив щирі співчуття родинам та близьким загиблих працівників.

Нагадаємо, що у Закарпатській області рятувальники ліквідовують наслідки підтоплень, що сталися через велику кількість опадів. У селі Розтоки Рахівського району через перезволоження ґрунту стався зсув опорної стіни приватного домогосподарства.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня в ЦНС повідомили, що внаслідок нещодавнього шторму в зоопарку на Арабатській стрілці загинула частина тварин.