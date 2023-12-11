Незаконно присвоил аэропорт: экс-мэру Одессы Костусеву избрали меру пресечения

Алексея Костусева подозревают в том, что он вместе с сообщниками незаконно завладел имуществом аэропорта и нанес государству ущерба на 2,5 миллиарда гривен.

В понедельник, 11 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом предприятия "Международный аэропорт "Одесса". Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Речь идет о бывшем мере Одессы. В ведомстве отметили, что подозреваемый числится в группе лиц, которая присвоила имущество аэропорта, а также 2,5 миллиарда гривен дохода от его функционирования. Экс-главе города избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", — говорится в заявлении.

В САП не называют имени подозреваемого, однако "Униан" пишет, что им является Алексей Костусев.

Дело о незаконном завладении имуществом аэропорта: что известно

В августе 2023 года в САП сообщили о разоблачении схемы незаконного завладения Международным аэропортом "Одесса". Детективы НАБУ сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых бывший одесский мэр, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два предпринимателя.

По информации следствия, упомянутые лица разработали и реализовали преступную схему, в результате которой имущественный комплекс аэропорта перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

По итогу город полностью утратил контроль над объектом и перестал получать от него прибыль. Местному бюджету был нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 миллиарда гривен. Из них 118 миллионов составила стоимость объекта, остальное – незаконно присвоенные доходы.

Что говорит экс-мэр Одессы

На момент публикации новости Алексей Костусев никак не отреагировал на решение суда. Он также не комментировал выдвинутое ему подозрение.

НАБУ 12 октября объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в причастности к завладению имуществом аэропорта. Его разыскивают в связи с подозрением в совершении преступлений, предусмотренных статьей 191 частью 5 и статьей 366 частью 2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 декабря суд избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины Олегу Тимченко, который подарил помощнику генерала Валерия Залужного Геннадию Частякову гранаты.