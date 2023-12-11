Избиение первокурсников во Львове: нападавших отчислили из училища (видео)

Старшекурсники, которые инициировали избиение, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения.

Студенты одного из учебных заведений Львовской области, совершившие избиение первокурсников во время "посвящения", были отчислены из учебного заведения и выселены из общежития. Об этом сообщил Департамент образования и науки Львовской ОВА.

Старшекурсникам, участвовавшим в драке и совершившим недопустимые действия в отношении первокурсников, предстоит нести юридическую ответственность в соответствии с законом. Руководство учебного заведения обратилось в полицию, и по завершении расследования будут приняты соответствующие меры.

"Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития", — подчеркивается в сообщении.

Департамент образования и науки "категорически осудил" любые проявления травли и назвал произошедший случай "позорным" и совершенно неприемлемым ни с моральной, ни с нравственной, ни с правовой точки зрения.

После инцидента чиновники Львовской ОВА дополнительно вводят ряд мер по предотвращению и противодействию травле в учебных заведениях. Каких именно — не уточнили.

Избиение первокурсников в Львовской области: что известно

Напомним, что накануне несколько студентов одного из училищ Львовской области, в присутствии свидетелей, избивали первокурсников. С помощью боксерской перчатки они поочередно наносили удары в голову и в участок груди другим парням.

Избиение произошло еще в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел Золочевского района.

По факту избиения полиция открыла уголовное производство по статье хулиганство.

Напомним, что на территории Польши четверо граждан Украины могли похитить и избить мужчин из Молдовы, которые отказывались работать.

23 ноября сообщалось, что в Польше шеф-повар из Украины убил жену и дочерей. 18 ноября Сергей Трончук отправился в торговый центр, где подошел к охраннику и сообщил, что убил свою семью. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.