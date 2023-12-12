В Одессе обвалилась стена жилого дома, — соцсети (фото)

Стена упала и разрушила квартиру этажом ниже. Владельцы жилья оказались в буквальном смысле без крыши над головой.

В Одессе в районе Молдаванки обвалилась стена частного дома. Об этом сообщают в местном телеграм-канале "Х* Одесса".

"На Серова у людей обвалился кусок дома", — говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, что стена упала и разрушила квартиру этажом ниже. Владельцы жилья оказались в буквальном смысле без крыши над головой. Разрушены также коммуникации.

Стена, которая выстояла, тоже на грани падения — она вся покрыта трещинами.

Напомним, что в центре Киева произошло чрезвычайное происшествие. Обвалилась стена дома, в результате чего погиб человек и есть пострадавший. Трагедия в Печерском районе столицы. В одном из зданий проводили ремонтные работы, однако это закончилось несчастным случаем.

5 декабря в Харькове произошел обвал грунта, в результате чего погибли 2 слесаря, которые чинили газовую трубу. Оба погибших работника имеют опыт работы и работали в составе бригады аварийно-диспетчерской службы.