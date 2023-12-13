Под Киевом произошел взрыв газа в доме: люди оказались под завалами (фото)

По информации ГСЧС, в результате взрыва в частном доме погиб один мужчина. Также известно о пострадавшей женщине.

В среду, 13 декабря, в селе Чайки Киевской области, на улице Центральной, произошел взрыв в частной хозяйственной постройке. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о взрыве поступило в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района в 07:16. По данным ведомства, причиной стала утечка природного газа. В результате под завалами оказались двое людей – мужчина и женщина.

Мужчину удалось деблокировать из-под завалов с помощью крана. Реанимационные мероприятия результатов не дали, и он скончался от полученных травм. Женщина была передана врачам скорой медицинской помощи.

К ликвидации последствий происшествия было привлечено 3 единицы техники и 7 человек личного состава.

Под завалами оказались двое людей Фото: ГСЧС

Напомним, 4 декабря на улице Замковецкой в Подольском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Как оказалось, во дворе возле дома сдетонировала граната.

Ранее, 1 декабря, в Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод. В результате инцидента затопило улицу Ревуцкого, перекрыто движение транспорта.