Подтопление метро в Киеве: в генпрокуратуре показали состояние тоннелей (фото)

Специалисты судебно-экспертного учреждения провели осмотр перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбедская" и указали на необходимость детального анализа проектной, строительной и прочей документации, связанной с метрополитеном.

В Офисе Генерального прокурора показали подтопленные тоннели Киевского метрополитена. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба ведомства в Facebook 13 декабря.

Сообщается, что правоохранители и специалисты судебно-экспертного учреждения провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" — "Лыбедская" КП "Киевский метрополитен". Эксперты сделали замеры трещин в туннельных сооружениях и сводах.

Специалисты указали на необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и почвы.

Как отмечают в Генпрокуратуре, в связи с подтоплением метро начато уголовное производство по факту служебной халатности. Расследование проводится под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры.

Кроме того, правоохранители проводят обыски в офисных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Киевский метрополитен" и проектной организации, которая осуществляла проект указанных перегонных тоннелей.

Подтопленный тоннель столичного метро Фото: Офис генпрокурора Подтопленный тоннель столичного метро Фото: Офис генпрокурора Подтопленный тоннель столичного метро Фото: Офис генпрокурора

Ситуация в метро: что известно

Напомним, 8 декабря Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице остановили движение поездов в метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Общественная инициатива "Пассажиры Киева" тем временем сообщила, что между станциями произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на пути.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий 9 декабря заявил, что в столичном метро временно изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади в связи с ремонтом тоннеля на участке станций метро "Демеевская" — "Теремки".

Директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Руслан Кандибор 11 декабря заявил, что в Киеве планируется внедрение челночного движения по "синей" линии метро Оболонско-Теремковской в тестовом режиме.