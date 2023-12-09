В Киеве подтопило станции метро: движение транспорта организовали по-новому (схема)

В столице изменится организация движения на участке "Демиевская" — "Теремки". После закрытия шести станций метро, движение разворотными кольцами на Лыбедской площади разрешено только транспортным средствам, которые перевозят пассажиров.

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В киевском метро временно изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади в связи с ремонтом тоннеля на участке станций метро "Демеевская" — "Теремки". Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Движение разворотными кольцами на площади будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам. Для всех остальных транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская — улица Ковпака — улица Антоновича.

"Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции. В дальнейшем будут установлены дорожные знаки, которые будут позволять движение разворотными кольцами только для общественного транспорта", — заявил Белошицкий.

Он также добавил, что для удобства пассажиров дополнительно предлагается обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176, рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

Схема организация движения на участке "Демиевская" — "Теремки" Фото: Патрульна поліція Києва

Напомним, в Киеве 8 декабря остановили движение поездов "синей" ветки метрополитена на участке между станциями "Демиевская" и "Теремки" из-за подтопления тоннелей. По словам руководителя метрополитена Виктора Брагинского, трещины в тоннели могли появиться в результате некачественно выполненных строительных работ. Также проектировщики могли просчитаться с гидроизоляцией тоннелей.

Кроме того, ветвь проложена в пойме реки Лыбедь, потому разгерметизация могла произойти из-за притока воды. Проблемный участок проходит через плавуны, а насыщенные водой породы могут проседать и перемещаться, что также могло повлиять на подтопление.

Фокус подробно писал, что известно о ситуации в столичном метрополитене и как власти будут решать эту проблему.

Также Фокус сообщал, что, по мнению советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковеца, виновные в ситуации с киевским метро — беглый президент Украины Виктор Януковича и экс-премьер Николай Азаров.