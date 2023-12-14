От штрафов и лишения свободы: как и за что украинцев могут наказать на Новый год

Гражданских в новогоднюю ночь могут наказать за использование пиротехники и нарушение комендантского часа. Чаще всего "праздновали" с фейерверками в Киеве — 5 решений. Второе место разделили между собой Днепропетровщина и Одесская область — по 4 дела, а третье место занимает Харьковщина — 3 судебных приговора.

В период военного положения в Украине запрещено пользоваться фейерверками и любой другой пиротехникой, и за соответствующие нарушения может быть выписан штраф в размере до 34 000 гривен. Об этом говорится в аналитическом исследовании Опендатабот.

Где зафиксировали больше всего приговоров за использование пиротехники

По результатам исследования, зафиксировали по меньшей мере 21 случай наказания за использование пиротехники с начала полномасштабного вторжения.

"Несмотря на запрет, некоторые граждане продолжали пользоваться пиротехническими средствами для забавы", — говорится в сообщении.

По данным судебных реестров, чаще всего "праздновали" с фейерверками в Киеве — 5 решений. Второе место разделили между собой Днепропетровщина и Одесская область — по 4 дела, а третье место занимает Харьковщина — 3 судебных приговора.

В исследовании добавляют, что больше всего нарушений было в августе и январе 2023 года. 57% дел классифицируются, как админправонарушения, а остальные 43% — как уголовные.

Наказание за использование фейерверков в военное время

Использование пиротехники во время военного положения может привести к наказанию с помощью штрафов, исправительных работ или лишения свободы, в зависимости от дополнительных обстоятельств.

Например, в феврале 2023 года мужчину в Одессе приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы за использование фейерверков, поскольку он уже находился под "условным сроком".

В случае совершения нарушения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что учитывается как отягчающее обстоятельство, это приводит к применению более строгого наказания.

Штрафы за салюты во время войны в Украине

Статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) — штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Статья 182 КУоАП (нарушение требований по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах) — штраф от 85 до 255 гривен, для должностных лиц и предприятий — от 255 до 510 гривен.

Статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) — штраф от 1 020 до 1 700 гривен с конфискацией пиротехнических средств.

Статья 296 УК Украины (хулиганство) — штраф от 17 000 до 34 000 гривен, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Верховная Рада Украины 9 декабря приняла за основу законопроект № 10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Речь идет об административной ответственности за нарушение комендантского часа во время действия военного положения. Документ предусматривает штрафы для граждан — от 8 500 до 17 000 гривен. В случае повторного нарушения — сумма удваивается.

Для бизнеса штрафы предусмотрены в размере от 51 до 102 тысяч гривен. Если нарушение зафиксируют повторно в течение года, штраф составит от 170 до 340 тысяч гривен.

Ранее юристы объясняли Фокусу, что, как показывает практика, нарушителей комендантского часа пытаются привлечь к ответственности по двум статьям — 210.1 и 185 КоАП.