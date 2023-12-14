Вышила жена военного: на Львовщине украли елочные игрушки стоимостью около 100 тысяч (фото)

По информации СМИ, разыскать воров через записи камер видеонаблюдения пока не удалось. Кроме того, подход к елке планируют закрыть строительной сеткой, чтобы исключить повторные преступления.

В городе Жовква на Львовщине неизвестные украли с главной елки несколько игрушек, которые собственноручно вышила жена военнослужащего. 1 декабря мастерица установила рекорд, изготовив 150 авторских украшений. Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

"Стыдно мне за тех, кто украл. Только неделя прошла, как мы украсили елку, а минимум шесть шариков уже нет. Сначала заметила отсутствие двух украшений, а потом — еще больше. Сейчас елка выглядит так, будто неприкрашенная с одной стороны", — говорит жена защитника Галина Ковальская.

По ее словам, в работы она вложила около 100 тысяч гривен — шарики сделаны из качественного материала и имеют защитное покрытие от влаги.

По информации издания, разыскать воров через записи камер видеонаблюдения пока не удалось. Кроме того, подход к елке планируют закрыть строительной сеткой, чтобы исключить повторные преступления.

150 вышитых шариков: на Львовщине установили рекорд Украины

Как сообщало издание Tvoemisto.tv, 1 декабря, в Жовкве на Львовщине установили рекорд Украины — главную городскую елку украсили вышитыми 150 шариками, которые собственноручно изготовила жена военнослужащего 63-й бригады Галина Ковальская. Соответствующий рекорд засвидетельствовали представители Книги рекордов Украины.

"Это не просто шарики, не просто украшения ручной работы, это то, что спасло меня от депрессии, когда муж ушел на войну", — рассказала мастерица.

На Львовщине с елки украли игрушки, которые вышила жена защитника

Напомним, 23 ноября сообщалось, что киевская полиция задержала злоумышленников, которые в начале ноября напали на предпринимателя и украли у него 2 млн гривен. Нападение произошло в Подольском районе возле дома мужчины, когда он выходил с сумкой с деньгами.

17 ноября на журналиста издания "Украинская правда" совершили нападение во время съемок. Из-за травм мужчина обратился в медучреждение, а полиция начала уголовное производство.