Нардеп Куницкий нарушил заграничную командировку: прокуратура взялась за дело

По словам генпрокурора Андрея Костина, за незаконный выезд за границу народному депутату Александру Куницкому может грозить до трех лет ограничения срока.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин инициировал уголовное производство по делу народного депутата "Слуги народа" Александра Куницкого в связи с его незаконным выездом за границу без надлежащих оснований для должностных лиц. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

"Сообщаем, что Генеральным прокурором 13.12.2023 внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в Офисе генерального прокурора по запросу журналистов относительно депутата Куницкого.

Отметим, что ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины предусматривает минимальную санкцию — штраф, а максимальную – ограничение свободы сроком до трех лет. А ответственность по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (использование заведомо подложного документа) предусматривает штраф или арест на 6 месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Нардеп Куницкий был замечен во Флориде: что известно

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий летом 2023 года выехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через 3 недели. В этот период он "засветился" во Флориде, где проживает его семья.

Депутат, покидая Украину вечером 3 июля 2023 года с использованием дипломатического паспорта, пересек границу через пункт пропуска "Шегини" на границе между Украиной и Польшей. Причиной данного перемещения стало распоряжение Верховной Рады о формальной командировке депутата. Планировалось, что его задачи за границей займут 5 дней, однако он вернулся на родину только спустя 3 недели.

В это время Куницкий был замечен в аэропорту американского штата Флорида. В настоящее время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц во время военного положения без подлежащих на то оснований.

Напомним, что 5 сентября стало известно, что в Киеве двое нардепов избили мужчину. Потерпевший вызвал полицию. По показаниям пострадавшего, он находился на улице, когда один из депутатов — Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 года исключили из фракции "Слуга народа", и действующий член фракции "Слуга народа" Александр Куницкий начали его снимать. Парня это возмутило и он подошел выяснить причину съемки. Далее произошел конфликт и депутат Дмитрук ударил потерпевшего.