Директор не будет отвечать: как себя чувствуют дети, которых не пустили в укрытие в Киеве (фото)

Мама детей Александры и Богданы говорит, что они уже пообщались с психологом. В полиции им сказали, что единственный, кто вероятно, понесет ответственность, будет охранник.

14 декабря охранник школы №40 не пустил двух детей в убежище из-за того, что они были с собакой. Пока они бежали в другое укрытие неподалеку сработала ПВО, поэтому они пережили стресс. Мама пострадавших Любовь Овчинникова рассказала в комментарии "УП.Жизнь" о состоянии детей.

Полиция открыла уголовное производство из-за того, что детей оставили в опасности — это часть первая статья 135 Уголовного кодекса Украины. 11-летняя Александра и 12-летний Богдан уже пообщались с психологом, рассказала мама детей.

"Как сказал мне следователь, директор ответственности за инцидент не понесет, потому что на тот момент его не было и приказа охраннику не пускать детей с собакой он не давал. Единственный, кто, вероятно, понесет ответственность — это охранник. В полиции мне сказали, что будут разбираться, уже открыли уголовное производство", — говорит Любовь Овчинникова.

Она говорит, что раньше дети уже заходили в бомбоубежище с собакой, раньше им этого не запрещали так делать. Саша и Богдан держатся хорошо, несмотря на немалый стресс. Мама рассказала, что другое бомбоубежище находилось в 3 минутах от школы, куда их не пустили. Когда произошел взрыв, они еще не успели спуститься в укрытие. От испуга они присели, а Александра расплакались.

Александра и Богдана

После инцидента, по словам Любови, у Александры разболелась голова из-за стресса. Так стало происходить после того, как их отец погиб на войне в прошлом году в Запорожской области. Он служил в ССО "Азов".

"Также после стресса она становится нервная, ее все раздражает, она хочет уединиться и ни с кем не говорить. Такое поведение у нее продолжается в течение двух дней после стресса. Она должна его пережить в себе", — продолжает рассказывать Любовь Овчинникова.

Теперь семья Овчинниковых в случае воздушной тревоги ходят в другое укрытие. Мама говорит, что это она сказала детям идти в ту школу. Поэтому охранник мог бы хотя бы с точки зрения человечности пустить с собакой, но сказать, чтобы в следующий раз приходили без нее, считает Любовь.

Напомним, 15 декабря в школе заявили, что детей не пустили с домашним животным, потому что у кого-то в бомбоубежище могла быть аллергия на собак.

Фокус разобрался, что известно о ситуации с недопуском детей к укрытию в школе в Святошинском районе Киева.