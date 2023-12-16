Потратили почти 360 тысяч: в Одессе задержали мужчин, которые нашли банковскую карточку (фото)

Мужчина нашел банковскую карточку с бесконтактной оплатой. Вместе с приятелем они приобрели техники почти на 360 тысяч гривен, в частности игровые консоли, смартфоны, телевизор и павербанки.

В Одессе трое местных мужчин нашли банковскую карточку. Они решили накупить на деньги с нее техники на 358 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители задержали трех местных жителей. Один из них обокрал свою знакомую. Двое других накупили техники на 358 тысяч гривен с банковской карты, которую нашел один из них.

Отмечается, что правонарушитель нашел карточку на проспекте Небесной сотни. Она имела бесконтактную технологию проведения платежей. Мужчина не обратился к правоохранителям, а показал находку другу. Вместе они решили тратить средства и приобрели телефоны, приставки, павербанки, телевизор, ювелирные изделия и бытовую технику.

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Бытовую технику два приятеля разделили между собой. Украшения отнесли в ломбард, а вырученные средства положили себе в карман. За два дня правонарушители потратили 358 000 гривен. Правоохранители смогли установить их и изъяли у одесситов приобретенную технику и несколько тысяч гривен.

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Всем трем жителям Одессы квалифицировали преступление как присвоение официального документа, совершенного из корыстных побуждений — часть 4 статьи 185 и часть 1 статьи 357 Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

Первый мужчина, который обокрал знакомую, украл у нее две пары золотых сережек, кольцо и цепочку с кулоном. Женщина приютила приятеля у себя дома, а он украл вещи, когда ее не было дома. Потерпевшая обратилась в милицию. Мужчину задержали, но он успел все продать, кроме цепочки. Полицейские смогли установить место сбыта вещей и принимают меры, чтобы вернуть украшения потерпевшей. Материальный ущерб составил почти 60 тысяч гривен.

Цепочку женщине уже удалось вернуть Фото: Национальная полиция Одесской области

Напомним, 12 декабря полицейские задержали злоумышленника по прозвищу "Путин". Он поджигал чужие квартиры "на заказ".

В августе киевские правоохранители задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных.