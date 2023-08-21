В Киеве задержали переселенца, который поджег 12 автомобилей военных (фото, видео)

На транспортные средства, по данным следствия, мужчина крепил самодельные зажигательные устройства. Его поймали при попытке уничтожить очередную машину.

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В столице мужчина поджег 12 автомобилей, которые принадлежали военным, с помощью самодельных зажигательных приборов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

"В конце 2022 года жителей Деснянского района потрясла серия поджогов автомобилей. Для раскрытия этих дерзких преступлений привлекалось много сил полиции. Лучшие оперативники и следователи, проводились сложные, длительные экспертные исследования", — сказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко.

Он отметил, что поиски поджигателя осложнялись тем, что это происходило в период перебоев с электроснабжением и освещением улиц. Было установлено, все владельцы автомобилей были военными и лицами, которые имеют отношение к Силам обороны.

В полиции рассказали, что злоумышленник приостановил свою деятельность до июля этого года, когда он поджег еще несколько автомобилей. В результате выяснили, что к поджогам причастен 35-летний мужчина, который переехал в столицу из другого региона в 2014 году. Его правоохранители разоблачили "на горячем" при попытке поджечь очередной автомобиль. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Тогда как при обыске у него изъяли еще один самодельный прибор.

Фото: Нацполиция

"Устройства злоумышленник изготавливал сам, которые срабатывали самостоятельно по определенному времени. Свои действия задержанный объяснил негативным отношением к военным", — пояснил Шумейко.

Во время обысков в арендованной квартире задержанного изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и различные электродетали (провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели).

Добавили, что нарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2022 года 64-летний мужчина поджег трейлер, в котором была гуманитарная помощь для переселенцев. В трейлере были медицинские препараты, средства для гигиены, продукты питания переселенцам. Во время пожара были уничтожены два автотрейлера с продукцией и два легковых автомобиля.