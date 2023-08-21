У Києві затримали переселенця, який підпалив 12 автівок військових (фото, відео)

На транспортні засоби, за даними слідства, чоловік кріпив саморобні запалювальні пристрої. Його спіймали при спробі знищити чергову автівку.

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У столиці чоловік підпалив 12 автомобілів, які належали військовим, за допомогою саморобних запалювальних приладів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

"Наприкінці 2022 року мешканців Деснянського району потрясла серія підпалів автомобілів. Для розкриття цих зухвалих злочинів залучалось багато сил поліції. Кращі оперативники та слідчі, проводились складні, тривалі експертні дослідження", — сказав начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

Він зазначив, що пошуки підпалювача ускладнювалися тим, що це відбувалося в період перебоїв з електропостачанням та освітленням вулиць. Було встановлено, всі власники автомобілів були військовими та особами, які мають відношення до Сил оборони.

У поліції розповіли, що зловмисник призупинив свою діяльність до липня цього року, коли він підпалив ще декілька автівок. У результаті з'ясували, що до підпалів причетний 35-річний чоловік, який переїхав до столиці з іншого регіону у 2014 році. Його правоохоронці викрили "на гарячому" під час спроби підпалити черговий автомобіль. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тоді як при обшуку в нього вилучили ще один саморобний прилад.

Фото: Нацполіція

"Пристрої зловмисник виготовляв сам, які спрацьовували самостійно за визначеним часом. Свої дії затриманий пояснив негативним відношенням до військових", — пояснив Шумейко.

Під час обшуків в орендованій квартирі затриманого вилучили мобільні телефони, ноутбук, запалювальну суміш та різні електродеталі (дроти, мікросхеми, електричні з’єднувачі, перемикачі).

Додали, що порушнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в серпні 2022 року 64-річний чоловік підпалив трейлер, у якому була гуманітарна допомога для переселенців. У трейлері були медичні препарати, засоби для гігієни, продукти харчування переселенцям. Під час пожежі було знищено два автотрейлери з продукцією і два легкові автомобілі.