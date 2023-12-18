Теракт в Закарпатской области: в результате взрыва пострадал ветеран-доброволец с двумя протезами (фото)

Первые две гранаты, которые бросил депутат-подрывник, покатились под стул участника войны с Россией. Протезы фактически спасли ему жизнь.

Военный Василий Штефко, который пошел на фронт воевать, скрыв, что имеет два протеза. Во время теракта на территории Керецковского сельсовета 15 декабря он получил ранения. Об этом сообщает "Укрінформ".

Василий сейчас находится в больнице, поскольку получил осколочные ранения мягких тканей. Ему оказывают медицинскую помощь. Раненый обеспечен лекарствами.

Мужчина рассказал журналистам агентства, что первые две гранаты, которые бросил депутат-подрывник, покатились под его стул. События происходили очень быстро.

"За две-три секунды, я не успел среагировать", — пояснил ин.

В результате взрыва он оказался в медицинском учреждении. Ему специалисты сделали все операции, состояние стабилизировали. Штефко отметил, что фактически его спасли протезы. Один из них сильно поврежден, поэтому придется менять.

Штефко добавил, что в больнице ему оказали всю необходимую помощь. Он полностью обеспечен лекарствами и надлежащим уходом.

Василий Штефко Фото: Укринформ

Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатской области

В Закарпатской области 15 декабря местный депутат Сергей Батрин взорвал гранаты. Событие произошло в Керецковском сельском совете Мукачевского района. Он во время сессии достал из кармана гранату и бросил ее на пол. После этого прозвучали несколько взрывов. Правоохранители начали расследование инцидента по факту террористического акта. Всего 26 человек пострадали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.

Напомним, 17 декабря депутату Сергею Батрину, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По информации Офиса генпрокурора, решался вопрос о переквалификации действий подозреваемого на совершение террористического акта, поскольку в результате взрыва погиб человек.