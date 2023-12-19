"Детям его не хватает": Зеленская рассказала, что для нее изменится после войны (видео, фото)

В интервью первая леди Украины подчеркнула, что украинцам нужна помощь во всех смыслах.

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила, что нечасто видится с мужем и насколько разлуку с отцом, президентом Украины Владимиром Зеленским, переносят их дети. Об этом первая леди рассказала в интервью немецкому каналу ZDF, которое размещено на YouTube-канале Офиса президента Украины.

По словам жены президента, он с 24 февраля 2022 года буквально живет на работе. Поэтому они с детьми очень редко видятся с ним, а если это происходит, то в основном во время рабочих встреч и официальных выходов.

Впрочем, Зеленская прекрасно понимает, почему сейчас не только их семье, но и тысячам других семей приходится быть разделенными, почему нужно перетерпеть, "потому что знаем, за что боремся". Осознают это и дети — 19-летняя Александра и 10-летний Кирилл.

"Эта война меняет все, разделяет семьи. Мы сейчас не можем жить все вместе. Да, мы иногда можем видеться, но это не может быть постоянно. Детям его не хватает, конечно... Просто хочется больше времени для того, чтобы быть вместе", — поделилась жена украинского гаранта.

Елена Зеленская отметила, что для нее окончание войны будет символизировать, в частности, и то, что тысячи семей со всей страны наконец воссоединятся, так же, как ее семья.

"Психологически украинцы истощены, но у нас нет другого выхода, как держаться и ждать воссоединения. Почему все еще хотят победы, чтобы закончилась война? Чтобы снова встретиться, чтобы можно было быть семьей вместе. Особенно это чувствуется сейчас, перед рождественскими праздниками, когда по традиции вся семья должна собраться за одним столом, а эта традиция невозможна сейчас для многих", — прокомментировала первая леди.

Фото: Instagram

И добавила, что украинцы невероятно благодарны за то, что наши города и села защищены ПВО, в частности благодаря Германии. Однако отметила, что учитывая интенсивность обстрелов, которая не уменьшается, страшно представить, что будет, когда эти средства закончатся.

"Мы видим, что санкции действуют, но они действуют медленно. Мы видим, что кто-то из мировых лидеров продолжает пожимать руку агрессору. И это не может не пугать... Нам нужна помощь во всех смыслах. Нам нужны наши союзники, чтобы и дальше давить на врага. Нам нужна военная помощь, чтобы наши защитники могли обороняться", — подчеркнула Зеленская.

Важно Елена Зеленская рассказала как часто видится Владимир с ней и детьми

Напомним, ранее Елена Зеленская заявляла, что не хочет, чтобы ее муж остался на посту президента еще на один или более сроков.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о свидании с женой.