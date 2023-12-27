Дрони, дрони і ще раз дрони

Збори на дрони, школи операторів дронів, дрони професійні та зібрані "на колінці" власноруч, дрони як зброя і дрони заради збереження життя – ті, що розміновують країну… Напевно, не буде перебільшенням говорити про те, що слово "дрон" зараз входить до переліку найбільш згадуваних українцями та усіма, хто так чи інакше допомагає Україні боротися з ворогом. Пристрій, який ще пару років тому більше мав вузькоспеціалізовне призначення для використання у певних галузях або ж сприймався як забавка, під час повномасштабної війни набув нової цінності. І об’єднав навколо себе потужну спільноту, яка забезпечує країні дронову підтримку – донатить чи збирає кошти на закупівлю нових партій БПЛА, налагоджує постачання дронів з-за кордону, чи відкриває виробництва в Україні, модернізує наявні моделі чи створює власні інновації, сам навчається керувати безпілотниками чи навчає цьому інших.

При цьому за кожним з напрямів є великі потреби: постійний брак коштів на нові дрони – це питання і на порядку денному держави, і в топі у волонтерів. Нагадаємо, 19 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виробить мільйон дронів протягом 2024 року.

Але при цьому важливо зрозуміти, що виробники БПЛА мають нестачу кваліфікованих інженерів, а для використання безпілотників за призначенням потрібна велика кількість якісно підготовлених операторів. За ці майже два воєнні роки в Україні відкрилося вже багато шкіл, де навчають керуванню дронами. Але і в них є свої потреби. Зокрема – у навчальних моделях та замінних деталей до них, адже під час навчання пілотів-початківців апарати часто розбиваються.

І тут з’являються цікаві кейси допомоги як від звичайних українців, так і від бізнесу. Адже окремі деталі для дронів можна виготовляти на 3D-принтері, використовуючи різні види пластику як сировину для друку. Цю ідею, зокрема, використала компанія IDS Ukrainе, яка змогла переформатувати під нові потреби власний проєкт від бренду "Моршинська" зі збору для переробки пластику використаних PET-пляшок. Раніше він мав суто екологічне спрямування, але цьогоріч компанія почала відправляти зібраний пластик на друк деталей для навчальних дронів ЗСУ. Виготовлені запчастини отримує одна зі шкіл пілотування. До цієї ініціативи виробника сьогодні активно долучаються покупці води та напоїв – вони збирають пляшки у спеціальні торбинки, які після наповнення компанія обмінює на нові. Проєкт отримав символічну назву – "Зелена торба – сортуй на дрони!". В IDS Ukrainе кажуть, що приємно вражені готовністю українців допомагати ЗСУ у такий спосіб – підписників програми суттєво побільшало – і дякують всім, хто долучається до проєкту.

До речі, школи з’являються не лише для пілотів БПЛА – друкувати на 3D-принтері сьогодні також можна навчитися за спеціальною програмою. Сьогодні в країні існує вже ціла спільнота 3D-друкарів, яка налічує близько 1,7 тис. учасників – вони безкоштовно друкують необхідні деталі для військових та медиків.

Дещо раніше експерт розповів, як подолати російські дрони-камікадзе. Важливим моментом є виготовлення дронів в Україні, аби давати ворогові відсіч.