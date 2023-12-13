Не треба "ганятися": експерт розповів, як подолати російські дрони-камікадзе (відео)

Як наголосив полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, важливим моментом є виготовлення дронів в Україні, аби давати ворогові відсіч.

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Росія має більший економічний потенціал, ніж Україна, тому Силам оборони варто боротися з російськими FPV-дронами, знищуючи їх виробництва та лінії постачання. Про це у коментарі для "24 каналу" заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Упродовж дня окупанти можуть застосовувати приблизно 30 дронів-камікадзе лише на одному напрямку. Це стало можливим, адже у Росії налагодила виробництво FPV-дронів.

Тому захисникам України варто не "ганятися" за окремими БПЛА, а перерізати комунікації, які забезпечують постачання запчастин та компонентів з Китаю чи інших країн. Одним з ефективних методів боротьби з російськими дронами, на думку військового, є пошук місць, де виробляють дрони, щоб потім атакувати їх. Крім того, Грабський підкреслив, що головним для України є питання радіоелектронної боротьби, однак це може бути здійснено виключно на державному рівні.

"Усвідомлення необхідності прикрити все поле бою має бути пріоритетним", — каже експерт.

Водночас Грабський наголосив, що важливим моментом є виготовлення дронів в Україні, аби давати ворогові відсіч.

Грабський про російські FPV-дроном. Дивитися з 16:40-18:00

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські фахівці працюють над створенням ударного підводного дрона, який планують використовувати у війні проти України. Апарат міститиме чотири двигуни, дальність роботи — до 1 км, а корисне навантаження — до 5 кг.

Також 12 грудня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Російська Федерація розпочала серійне виробництво нового типу ударного безпілотного літального апарату.

23 листопада в Російській Федерації показали виробництво БПЛА вертолітного типу "Терміт". За даними росЗМІ, контракт на неоголошену кількість цих дронів підписано у 2021 році з відносно коротким терміном виконання.